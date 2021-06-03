Группу Псковской филармонии взломали в соцсети «ВКонтакте»

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Сообщество Псковской областной филармонии «ВКонтакте» взломали злоумышленники. Об этом «Комсомолькой правде в Пскове» сообщила директор учреждения Елизавета Барышникова.

Группа филармонии насчитывает порядка 8 тысяч участников, поэтому, в связи с происшествием, директор предостерегает подписчиков не переходить по ссылкам, размещенным в группе.

В данный момент ведётся работа по возвращению прав в вруки администрации псковской филармонии. В связи с этим псковичам не обязательно покидать группу, так как в скором времени она возобновит свою работу.