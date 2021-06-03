Собираем ребенка в лагерь по советам псковского Роспотребнадзора

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Что положить с собой, как разместить вещи и что запрещено в лагерях Псковской области, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В первую очередь, по советам ведомства, необходимо составить список и продублировать его. Это будет удобно для того, чтобы ребенок смог быстро и без помощи родителей ориентироваться в вещах. А родители по приезду ребенка смогли проверить вещи.

Далее подпишите или выделите каким-то другим способом вещи ребенка, чтобы он смог легко их опознать и не потерять среди кучи других вещей.

Перед поездкой с ребенком ужно поговорить о том, что ему предстоит жить вместе с другими детьми, а значит - упомянуть о правилах совместного проживания. Напомнить о правилах гигиены и предупредить, что пользоваться предметами гигиены можно только своими.

Ребенку можно разрешить брать с собой технику, но не дорогую. Так как она может разбиться.

Что нужно положить в чемодан из одежды, как правильно разместить вещи в сумках и что точно нельзя провозить в лагерь - читайте на сайте ПАИ.