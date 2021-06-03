Собственная питерская «Галерея» появится в Пскове на 4-х углах

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На Четырёх углах в Пскове начнется строительство туристическо-развлекательного центра, схожего с ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Там будет туристическо-развлекательный комплекс. Не как «Акваполис», а что-то подобное «Галерее» в Петербурге. При этом будет не слишком высокое здание с прогулочными дорожками. Будем стараться сделать красиво, чтобы это место было гордостью нашего города», - отметил Александр Братчиков.

По словам главы администрации, проект планируют представить на рассмотрение горожанам. А найти инвестора нужно до конца года.

«Последствия коронавируса очень ощущаются. Туризм работает ещё не в полную силу, а инвесторы опасаются вкладывать силы в индустрию развлечений», - добавил глава администрации.