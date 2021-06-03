До 5 лет уйдет на истребление борщевика в Пскове

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От 3 до 5 лет необходимо, чтобы полностью уничтожить борщевик в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Борщевик — это болезнь и боль, - заключил Александр Братчиков. - В этом году будет потрачено 5 млн рублей на борьбу с борщевиком на Крестовском шоссе».

Псковичей, нашедших борщевик в городе, глава администрации успокоил. При обнаружении ядовитого сорняка в Пскове можно обратиться в управление городского хозяйства администрации.