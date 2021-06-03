Съёмки нового фильма пройдут в Старом Изборске

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С 27-29 июня в Старом Изборске пройдут съемки фильма «Девка-Баба». Это дибютная картина Аглаи Набатниковой (Курносенко), пишет ПАИ со ссылкой на кинокомпанию «Аннико Филмс».

Главной героиней фильма стала 12-летняя девочка, которая учится в художественной школе и переживает подростковый кризис с помощью словенской куклы. Наматывая ее, она формирует свой внутренний мир и взрослеет.

Сценарий к фильму написал один из авторов «Вратаря галактики» и «Викинга» Андрей Рубанов, снимать картину будет оператор Илья Овсенев («Неадекватные люди», «Один вдох», «Жених»). Сама Аглая Набатникова ранее работала в коротком метре и над сериалом «Папины дочки».

Съемки будут проходить в Изборске и Москвской области в июне и июле этого года. Фильм поддержало Министерство культуры РФ в 2020 году. Выход «Девки-Бабы» запланирован на 2023 год.

В кинокомпании не называют имена выбранных на роли актеров.