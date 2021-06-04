Похищенную женщиной бело-рыжую собаку ищут в Пскове

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В Пскове идут поиски бело-рыжей собаки по кличке Чип. По словам хозяев, ее украла пожилая женщина, которой очень приглянулось животное, пишет ПАИ.

По словам хозяйки Чипы, пропажа случилась 28 или 29 мая во время рыбалки, на которую её брат отправился с собакой в устье реки Псковы. В районе улицы Герцена к мужчине подошла неизвестная пенсионерка и поинтересовалась о собаке.

«Женщина пришла со стороны собора и просила отдать собачку, так как ей она очень понравилась. Она прикармливала её, после чего ушла» - рассказывает псковичка.

По словам хозяев, собака никогда не гуляла на поводке, так как всегда находилась рядом. Но в этот день ее могли заманить едой.

«Чип бы пришла домой, но её наверняка посадили на привязь. Она город знает и всегда возвращается домой после прогулки» - отметила женщина.

Приметы собаки: возраст на вид около 8 лет, цвет шерсти бело-рыжая, лохматая, хвост крючком, ласковая. Может отозваться на кличку Чип.

Псковичей просят сообщить о какой-либо информации о местонахождении собаки по телефону 8-900-99-21-921 (Татьяна).