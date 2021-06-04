Неизвестные устроили рыбалку на «Озере плача» у мемориала «Дулаг-100» в Порховском районе

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Священнослужитель Никольского собора Михаил Барулин во время экскурсии по мемориалу «Дулаг-100» в Порховском районе заметил факт кощунства над «Озером плача», пишет газета «Порховский вестник».

«2 июня, около 18.30, с 2 гостями Порхова был на мемориальном комплексе на месте Дулага-100. Ужас и позор нашим местным мужикам - около 6 взрослых человек в "Озере слез", как я понимаю, после стрижки газона (сами ли это были работники или пришедшие специально сюда для этого - не знаю) ловили рыбу.

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Больше места не найти, чем на братском захоронении? Это же не просто банальный пруд! Как же можно, товарищи? Такое надо расценивать как вандализм! Вчера полуголенькие у памятного креста и шаров пофоткались, сегодня рыбу половили, а завтра колокол памяти разобьют и стелу поломают? Жалко не было с собой хоть какой-то камеры!» - сообщил журналистам Михаил Барулин.