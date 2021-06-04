В День рождения Пушкина вход в музеи «Михайловского» будет бесплатным

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В воскресенье, 6 июня, в День рождения Пушкина, все объекты государственного музея-заповедника «Михайловское» будет свободным. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте музея.

Вход будет бесплатным для всех, однако не для организованных туристических групп.

Сегодня на могиле Пушкина завершился первый этап реставрации памятника, завтра в «Михайловском» покажут первую в истории музея интерактивную постановку. А в День рождения Пушкина Псковский театр драмы подготовил премьеру спектакля «Пир».

В Пскове в этот день можно будет посмотреть выставку «ВездеПушкин» в Центральной библиотеке города.