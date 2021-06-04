Псковичей приглашают на службу в ОМОН

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Псковской области приглашают на службу в ОМОН. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Сотрудники требуются в отряд особого назначения Росгвардия на должности бойца полиции, водителя полицейского автомобиля, врача медицинской части и кинолога.

В требованиях к кондидатам отсутствие судимости, хорошая физическая подготовка и возраст до 35 лет. Сотрудники будут обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием и государственной страховкой.

Для дополнительных вопросов можно звонить по телефонам: 8 (8112) 62-05-69 и 66-61-12.