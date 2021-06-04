Памятник Александру Невскому и дружине откроют в Гдовском районе

Макет будущего памятника

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» откроется 12 сентября близ деревень Самолва и Кобылье Городище Гдовского района. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам митрополита, место выбрано неспроста - оно находится Радом с местом битвы Александра Невского с Ливонским орденом в 1242 году.

Памятник будет иметь многофигурную композицию. На нем будет изображен князь и его дружинники после победы в битве.

«Надеюсь, что это будет притягательная точка и для паломничества, и для туризма, и для молодежной жизни», - отметил митрополит.

Кроме того, спикер отметил, что на территории мемориала смогут размещаться молодёжные мероприятия.