Билеты с 50% скидкой можно купить на поезд до Санкт-Петербурга из Великих Лук

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Федеральная пассажирская компаниядо 30 июня решили провести акцию «Начни лето выгодно!», сообщили в компании.

При покупке билетов на верхние места в вагонах купе пассажирам предоставляется скидка 50%:

№ 677/678 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург;

№ 11/12 сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург;

№ 16 сообщением Москва – Мурманск;

№ 28 сообщением Санкт-Петербург – Москва;

№ 87/88 сообщением Санкт-Петербург – Смоленск – Санкт-Петербург;

№ 433/434 сообщением Санкт-Петербург – Кострома – Санкт-Петербург.