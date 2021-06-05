Порядка 150 человек за неделю укусили клещи в Псковской области

За последнюю неделю в Псковской области 150 человек обратились в медучреждения для удаления клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Псковской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обращений уменьшилось на 28,8%. В том числе и среди детей - на 46,6%.

В Псковском районе в начале мая взрослый человек после укуса клеща заболел иксодовым клещевым боррелиозом. Всего в медучреждениях Псковской области исследовали 584 клеща.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита привились 1116 человек, среди них 24 ребенка. Обратились в медорганизации 149 жителей региона за неделю, с 27 мая по 1 июня.