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Наши права и льготы4 июня 2021 16:46

С 5 по 25 июня псковичи начнут получать пособия и пенсии

Источник:kp.ru
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Доставка пенсий и пособий домой в Псковской области начнется с 5 по 25 июня «Почтой России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

С 9 июня денежные средства получат пенсионеры Пскова и Псковской района, с 11 - жители всех остальных районов области. Второй этап выдачи средств для Пскова и районов области наступит 22 июня.

Для доставки средств через организацию почтовой связи или кредитную организацию получателю пенсии нужно подать заявление. Делается это через «Личный кабинет» на сайте ПФР, на портале Госуслуги, а также через клиентскую службу ПФР или МФЦ.

За более подробной информацией можно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства или по телефону горячей линии 8-800-600-01-76 (звонок бесплатный).