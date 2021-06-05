Велосипеды и мопеды стали воровать чаще в Псковской области

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Воровство ведосипелов и мопедов участилось с приходом лета в Псковской область. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне в Великолукском районе в поселке Дубрава-1 из подъезда дома пропал велосипед. В краже подозревают 15-летнего подростка. Он уже сознался в содеянном и вернул велосипед, но проверка продолжается.

Полиция обращается к псковичам с просьбой принять необходимые меры для безопасности имущества.

«Не оставляйте велосипед без присмотра, - рекомендуют псковичам в полиции. - Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, злоумышленникам труднее будет его сбыть. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где это произошло. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Подробно опишите похищенный велосипед и приметы возможных подозреваемых. Это поможет быстрее раскрыть кражу».