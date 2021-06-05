11-летнего мальчика на велосипеде сбил водитель в Палкино и скрылся с места ДТП

Фото из архива КП

Водитель сбил 11-летнего подростка на велосипеде и скрылся с места аварии в поселке Палкино. Об этом сообщил корреспондент газеты "Льновод" Палкинского района.

Происшествие случилось днём 5 июня. По предварительной информации, водитель авто наехал на ребенка на территории двора и уехал.

Скрывшийся с места водитель найден и не признает, что виноват в случившемся. По его словам, мальчик въехал в авто из-за поворота.

Ребенок получил ушиб головы и другие травмы, есть подозрение на переломы. Бригада «скорой» госпитализировала пострадавшего.