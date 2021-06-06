Первый прокат электросамокатов открыли в Пскове

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Первая аренда электросамокатов открылась в Пскове. Средства индивидуального передвижения установили у торгово-развлекательного комплекса «Акваполис», сообщили в Telegram-канале «Псков постъядерный».

По данным канала, аренда самоката доступна через специализированное приложение. Там же имеется информация о расположении самокатов, уровне заряда и арендной стоимости.

Чтобы взять самокат в аренду, достаточно только отсканировать QR-код. Каждому арендатору изначально даётся три бесплатные минуты для проверки транспорта.

Кроме этого, авторы поста сообщили, что сегодня в городе появятся 20 подобных парковок, где можно будет оставить самокат.