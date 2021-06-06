Движение по дорогам четырех районов Псковской области перекроют из-за ралли

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В связи с проведением тренировочных сборов для участников авторалли, будет перекрыто движение автотранспорта на дорогах в четырех районах Псковской области, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Движение транспорта будет перекрыто по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Водителей просят планировать поездки в указанное время:

– 58 ОП РЗ 58К-004 «Бежаницы – Кудеверь – Болготово» от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района – 7 июня с 10:00 до 18:00;

– 58 ОП РЗ 58К-011 «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района – 8 июня с 10:00 до 18:00;

– 58 ОП РЗ 58К-490 «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Щукино до деревни Красное Пустошкинского района – 10 июня с 10:00 до 18:00;

– 58 ОП РЗ 58К-490 «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Красное до деревни Андрохново и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района – 11 июня с 10:00 до 18:00 часов;

– 58 ОП РЗ 58К-334 «Железово – Лавры» от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района – 13 июня с 10:00 до 18:00.