Гроза и короткие дожди пройдут 7 июня в Псковской области

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Завтра, 7 июня, в Псковской области местами пройдут кратковременные дожди, днём возможна гроза. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ночью в регионе температура воздуха будет в пределах от +9 до +15 градусов. Днём поднимется до +23...+28.

Ветер северных и северо-западных направлений поднимется до 5-10 метров в секунду. Во время грозы синоптики прогнозируют повышение скорости до 14 метров в секунду. Из-за грозы атмосферное давление станет низким.