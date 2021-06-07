Признать геноцидом: в России создали петицию после обнародования новых данных о преступлениях нацистов в СССР

.

Последние данные, полученные в ходе поисковых экспедиций в места оккупаций и расстрелов советских граждан нацистами во время Второй мировой воны, а также работа в архивах, натолкнула организаторов проекта «Без срока давности» создать петицию о признании преступлений нацистов над советским народом во время Второй мировой войны геноцидом.

«Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран, <...> призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о великой победе советских людей, подаривших свободу всему миру», – отмечается в обращении, опубликованном на Change.org.

Согласно данным петиции, в приговоре Нюрнбергского трибунала у нацистов была задача истребить все население СССР и освободившуюся территорию населить немцами.

Великая отечественная война унесла жизни порядка 13,5 миллионов советских граждан. При этом, согласно полученным данным, людей убивали целенаправленно. В жесточайших условиях и на принудительных работах в Германии граждане гибли. Однако, далеко не всех преступников удалось наказать.

Рассекречивание архивов и раскопки, которые недавно состоялись в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской областях, Краснодарском крае, открыли новые детали трагических событий связанные с массовыми казнями и уничтожении более 30 тысяч жителей СССР. По факту обнародованных данных, заведены уголовные дела.