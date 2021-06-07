Как определяется стоимость поездки на такси в Пскове, рассказал эксперт

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Какие факторы влияют на стоимость поездки на такси, рассказал руководитель сертифицированного таксопарка Яндекс.Такси ООО «Манхэттен Про» Игорь Смирнов в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

«Чем выше спрос, тем большую они предлагают цену на услуги такси», - подчеркнул Игорь Смирнов, объяснив различную стоимость поездки по одному и тому же маршруту в разное время.

В основном, рыночная цена на такси в Псковской области сегодня формируется спроса. К примеру, по словам эксперта, чем меньше водителей вышли на рейс в этот промежуток времени, тем выше окажется стоимость поездки, предъявляемая покупателю.

Кроме количества водителей и спроса, цена в определенный промежуток времени может быть сформирована в зависимости от пробок, погодных условий, времени суток и дня недели.