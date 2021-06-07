Длинными выходными завершится наступившая неделя в Псковской области

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Сегодня, 7 июня, началась неделя, которая завершится тремя выходными днями. Уже на следующей неделе псковичам придется работать на один день меньше. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в государственной инспекции труда в Псковской области.

Уже в эту субботу, 12 июня, состоится празднование Дня России. Так как он в этом году выпадает на выходной день, выходные продлеваются с 12 по 14 июня.

Но и это не все. Предпраздничный день – пятница, 11 июня, сократится на один час.

Кто будет отдыхать на предстоящих длинных выходных, читайте по ссылке.