Когда отменят масочный режим в Псковской области, рассказал глава региона

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Губернатор Псковской области в еженедельном обращении назвал сроки и условия для того, что бы отменить масочный режим.

«Темпы вакцинации нам надо наращивать. Если в плановом порядке мы будем проходить вакцинацию, то уже к осени этого года, я думаю, мы сможем избавиться и от масок, потому что достаточное количество людей будет вакцинировано», — сообщил Михаил Ведерников.

Вернуться к нормальной жизни без масок, по мнению главы региона, можно только с помощью вакцинации. А пока в регионе за сутки вновь три новые смерти от коронавируса.