Сколько стоит воздушный шар, рассказала пилотесса Екатерина Ларикова

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Занятие воздухоплаванием недешевое удовольствие, которое по стоимости приравнивается к яхтенному спорту, рассказала в эфире ПАИ-live одна из первых пилотесс воздушных аэростатов России, многократный чемпион и призёр многих отечественных и международных соревнований, судья 1-й категории по воздухоплаванию Екатерина Ларикова.

«Материальная часть очень дорогая. Шар стоит от полутора до пяти миллионов рублей, если это аэростат иностранного производства. К тому же постоянно растёт стоимость горючего – пропан-бутан, который за последние пять лет подорожал почти на 15 рублей. Расходы всё время растут» - поделилась пилотесса.

Кроме того, Екатерина Ларикова отметила, что для управления аэростатом необходимо иметь сертификацию, что добавляет стоимости увлечению. А также каждый пилот воздушного судна постоянно проходит специальные лётные освидетельствования и получает сертификаты. «Без них летать нельзя», – подчеркнула спикер.

Напомним, XXV Международная встреча воздухоплавателей в 2021 году состоится в Великих Луках с 11 по 17 июня.