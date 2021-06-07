Названы сроки начала купального сезона в Псковской области

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Когда жители Псковской области смогут открыть купальный сезон в 2021 году, рассказала «Комсомольской правде в Пскове» в начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Несмотря на непогоду, которой отметится середина недели, уже к ее окончанию вода в псковских водоемах достигнет комфортных температур, отметила синоптик.

«Температура воздуха не зависит от дождей и гроз. Она по-прежнему будет держаться в пределах +23...+28 градусов. Поэтому, возможно, к концу недели вода уже станет комфортной и любители купания смогут купаться в специально отведенных для этого местах» - сообщила Тала Нещадимова.

Температура воды в водоемах некоторых районов области достигнет +18...+20 градусов Цельсия. Конец начавшейся недели также отметится и длинными выходными.