О возможном выпадении града на этой неделе предупредили псковичей синоптики

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«В ближайшие дни пройдут кратковременные дожди, ожидается повышенная вероятность гроз и даже града на территории Псковской области. – сообщила КП начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. - Жара будет вызывать "энергию неустойчивости", которая как раз и вызовет непогоду».

Из-за неутешительного прогноза на ближайшие дни, по словам синоптика, беспокоится придется не всем. В отдельных районах дожди пройдут с различной интенсивностью, а московские вихри не дойдут до нашего региона.

«Торнадо и ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду ожидать в Псковской области не стоит. По данным наблюдений, такое явление в нашем регионе очень редкое. Ветер сильнее 28-30 метров в секунду на нашей территории встречается не каждые 10 лет. Но шквалистое усиление ветра при грозах возможно. Однако говорить о том, что оно будет более 15 метров в секунду, пока не приходится» - успокоила псковичей Тала Нещадимова.

Несмотря на непогоду в регионе вот-вот откроется купальный сезон, рассказала начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.