Дачник на глазах у жены и детей до смерти избил соседа в Псковской области

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В Псковской области 3 июня скончался 34-летний мужчина, который получил черепно-мозговую травму от соседа по даче. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По данным Следственного комитета, 40-летний сосед по даче 1 июня пришел в дом к потерпевшему и в присутствии детей и жены избил его палкой. Из-за полученных травм мужчина скончался в больнице.

Во время допроса задержанный признался в употреблении запрещенных веществ, под действием которых он совершил преступление. На мужчину заведено уголовное дело. Ему предстоит отправиться под стражу.