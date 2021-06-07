Дикие кабаны держат в страхе жителей Островского района

.

Жители Островского района страдают от нашествия диких кабанов. По словам горожан, животные разоряют огороды и держат в страхе. Жалобу об местный житель разместил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, кабаны беспокоят жителей не первый год. В 2020 году они были замечены в деревне Котельно.

«Прошел почти год, тогда обещали за период осенне-зимней охоты сократить численность этих свиней. Но на сегодняшний день эти свиньи расплодились ещё больше и продолжают разгуливать по деревням», - сообщил очевидец.

По словам местного жителя, стадо из 40 особей было замечено прошедшей весной около деревни Васьково. Как сообщили очевидцы, помимо диких особей, там были и домашние свиньи.

«Сейчас встречаются домашние и дикие свиньи с потомством. Стадо разгуливает по деревням Логовиново, Гришино, Котельно», - добавил островчич.