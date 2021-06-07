Псковский косметолог-эстетист рассказала, как уберечь себя от солнца и успеть насладиться летом

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О том, нужно ли защищать кожу во время активного летнего солнца и как именно подобрать свой крем, рассказала косметолог-эстетист Наталья Овдеенко.

«В начале нужно понять, какой отдых или времяпрепровождение предполагается. Если женщина идет на работу и на обеде она выйдет погулять на полчаса, то ей хватит и SPF-30. Можно даже воспользоваться кремом с SPF-20» - объяснила Наталья Овдеенко.

По словам специалиста, какой именно вид защитного крема выбрать, зависит от фототипа каждого человека. У нас Псков – многонациональный город, поэтому и смотреть нужно о защите кожи в частности.

«Есть первый фототип – скандинавский, когда совсем рыженькие. Эти люди не загорают, он сразу сгорают. А есть совсем-совсем смуглые. И каждому нужен свой солнцезащитный фактор» - подытожила специалист.

Кроме того, по словам Натальи Овдеенко, наш менталитет не дает быстро войти в обиход таким понятиям, как средства для защиты кожи. А ведь защищать ее необходимо и зимой.