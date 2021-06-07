ООО «Транснефть – Балтика»: к пожароопасному сезону готовы

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ООО «Транснефть – Балтика» завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в пожароопасный период. По итогам мероприятий оформлен соответствующий паспорт готовности объектов.

Специалисты структурных подразделений и филиалов обновили минерализованные полосы вокруг 1214 объектов линейной части. Проведены работы по расчистке от сухой травы и валежника территорий вблизи производственных объектов, прилегающих к лесу, выполнена расчистка от деревьев и кустарников охранных зон магистральных трубопроводов и перекачивающих станций, а также высоковольтных линий.

Проведены проверки средств молниезащиты площадочных объектов и линейной части трубопроводов. Подтверждена работоспособность оборудования противопожарного водоснабжения, автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, а также первичных средств пожаротушения. Выполнено сезонное техническое обслуживание пожарных автомобилей, проверена их укомплектованность пожарно-техническим оборудованием.

В подразделениях общества действуют 24 группы по тушению лесных пожаров общей численностью 407 человека. С группами проведено 29 учебно-тренировочных занятий по ликвидации условных загораний. Осуществляется ежедневный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на возникающие загорания в пятикилометровой зоне вокруг объектов ООО «Транснефть – Балтика».

Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы производственной инфраструктуры ООО «Транснефть – Балтика» и предотвращение нештатных ситуаций, связанных с загораниями.