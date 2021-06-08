Плоская башня Псковского кремля открылась для посетителей

.

В Пскове открывается для посещения Плоская башня кремля. Внутри нее разместился Музей реставрации Псковского Кремля, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Основная тема экспозиций – история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова, в первую очередь Кремля, и вклад в их сохранение исследователей и архитекторов-реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, М. И. Семенова, В. А. Лебедевой, Б. С. Скобельцина.

В псковских первых летописях, Плоская башня была построена одновременно с Высокой башней в 1500 г. и упоминается как костер на устье Псковы: «Того же лета два костра поставиша, один над Великою рекою на Запсковьи, а другой на устье Пскове реки».

КСТАТИ:

Занимательно, что Плоская башня до нашего времени сохранилась только на одну терть. Была обрушена фасадная стена, обращенная к реке Великой, и два нижних яруса. Они очень долгое время были завалены землей и щебнем. Отреставрировать башню решили к 1960 году. Однако, только спустя 61 год она предстанет для посещения туристами.