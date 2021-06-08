Экс-глава Пскова Иван Цецерский вошёл в состав правительственной комиссии по подготовке управленческих кадров

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Экс-глава Пскова, председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский вошёл в состав правительственной комиссии по подготовке кадров. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем сообщается, что комиссия будет состоять из 32 человек. Они будут заниматься организацией подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России.

Комиссия по организации подготовки управленческих кадров является координационным органом Правительства России и образована для обеспечения согласования действий федеральных и региональных органов исполнительной власти.