В список мест силы России вошел меч в Довмонтовом городе Псковского кремля

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В путеводитель по местам силы России, куда отправляются люди, чтобы загадать желание, вошел меч в Довмонтовом городе Псковского кремля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

В своеобразную энциклопедию вошли более 60-ти подобных мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указана «инструкция по применению» — это ориентир, место на карте, история и объяснение, как доехать и что нужно сделать, чтобы желание сбылось.

КСТАТИ:

В Пятигорске есть так называемые Ворота любви. Рукотворная арка 70-х годов открывает изумительные виды на сам город, Бештау и Эльбрус. Сюда приезжают молодожёны загадывать желание на счастливую жизнь.

В Карелии на плато Воттоваара разбросаны огромные валуны, и многие из них держатся будто чудом.В этих местах ветви деревьев причудливо скручиваются, камни выстраиваются в лестницы и лабиринты. Загадывать желания на Воттоваара просто: выберите валун и прикоснитесь.

В Тульской области есть «волшебный дуб» в усадьбе Дворяниново. Это усадьба учёного Андрея Болотова, первого русского агронома. Старинный дуб разбила молния, но он не погиб, а сросся с соседним деревом, образуя причудливый проём. Болотов называл этот дуб символом победы жизни над смертью. По поверью, трижды пройдя через эту «арку», можно обрести крепкое здоровье и долголетие.