Какие 10 секретов скрывает известный на весь свет кот Владыка из Печор

Фото: ТАСС

2 июня исполнился год с того момента, как Митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону подарили кота породы мейнкун, в чьи «владения» попал целый Псково-Печерский монастырь, одна из самых крупных и древнейших мужских обителей России, пишет ТАСС после беседы

Из беседы ведомства с секретарем митрополита Тихона отцом Антонием мы собрали 10 секретов и новых фактов о самом популярном коте-блогере Псковской области. Отец Антоний, как никто другой знает о жизни Владыки, так как вместе с келейником Кириллом ведет блог монастырского кота в Instagram.

1. Гипоаллергенная шерстка

«Когда владыка работает, кот всегда лежит рядышком. К счастью, оказалось, что у мейн-кунов гипоаллергенная шерсть»

2. Один в один с хозяином

Наибольшей популярностью пользуются фото с обоими владыками — комментаторы утверждают, что питомец очень похож на своего владельца.

3. Выбрал имя самостоятельно

Кроме внешнего сходства кота с митрополитом, он и имя себе выбрал подходящее, как у хозяина. Кстати, как это произошло, мы рассказывали ранее.

4. Неравнодушный

Недавно коту Владыке пришло письмо от кошечки Малышки из псковского приюта для бездомных животных "Лесопилка". Она рассказала о своей жизни и попросила о помощи. Конечно, Владыка не оставил ее просьбу без внимания. Среди подписчиков также оказалось немало благотворителей.

5. Фотогеничный

«Он сам по себе очень харизматичный. И любая его поза — можно просто картины писать. И ляжет, и посмотрит, и повернется. Не надо его просить специально о каких-то ракурсах — он сам садится как заправская модель. В основном фотографии больше, конечно, непринужденные, естественные».

6. Разборчив в ароматах

«Он очень чувствителен, очень любит запахи — особенно выделяет розу и ландыш. Часто задерживается на архиерейском балкончике. Может привстать на задние лапки, понюхать. К запахам он вообще неравнодушен».

7. С характером

«Он умеет за себя постоять. Сам-то он очень смиренный, первый никогда не полезет. Но если ты к нему начнешь придираться, он тебе даст отпор. Интересно, как он просит есть: подходит к своей чашечке, садится и просто молча на нее смотрит. По утрам прыгает на стол, к крану подходит и намекает, что его нужно включить».

8. Вегетарианец

«Изначально его пробовали кормить мясом, но он показал себя как великий постник — как раз начинался Великий Пост. И парадоксальный момент — рядом с его тарелочкой стоял пророщенный овес, и он постепенно отдал ему предпочтение, а мясо перестал есть. А сейчас мы перевели его на специальный корм».

9. Резиденция «в центре»

Живет Владыка практически в самом центре Псково-Печерского монастыря. Его резиденция находится в трехэтажном зеленом здании – доме наместника обители. Отсюда прекрасен вид на центральный вход в Монастырь и его святыни – пещеры.

10. Не посещает храм

«Хоть коты считаются "чистыми" животными, это известно еще из Ветхого Завета, их даже пускают в алтарь, ведь они ловят грызунов, но кота Владыку все же в храм не пускают»

Знали ли вы о представленных фактах про самого популярного кота Псковщины и какие узнали только что? Пишите в комментариях цифры, факты из которых вам пришлось узнать впервые.