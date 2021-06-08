Снятый в Себеже фильм о войне вышел в финал премии ТЭФИ

Фото: Владимир Бумаков

Фильм «Ржев. Прививка от войны» вышел в финал российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. В его съемка принимали участие псковские поисковики, а некоторые кадры были сняты в Себежском районе. Об этом сообщил командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Над фильмом работал «очень толковый коллектив, с душой». «Это достижение — попадание в ТЭФИ с такой тематикой», - уверен Владимир Бумаков. Кроме того, как поделился поисковик, он сам участвовал в съемках в качестве оператора, «работал в кадре», а также помогал в создании сценария.

Картина выйдет в свободный доступ уже 10 июня и расскажет не только о самой масштабной и кровопролитной Ржевской битве 1942-1943 годов, так и создании посвященного ей мемориала в 2020 году.

«Это антивоенный фильм. Он о том, что победы даются колоссальной ценой. Мы постарались показать, что война отвратительна, как бы она ни была патриотически окрашена», - пояснил Владимир Бумаков.

Несмотря на то, что Ржев и Себеж далеки друг от друга, «Поисковая работа везде одинаковая, - пояснил поисковик. - К тому же, наши регионы тесно связаны: те подразделения, которые участвовали в Ржевской битве, потом освобождали Себеж».

О том, где посмотреть картину псковичам и получить более подробную информацию о фильме, можно на сайте «Псковской правды».