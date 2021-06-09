О правилах безопасных каникул рассказали юным псковичам в полиции

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В Пскове состоялась профилактическая беседа «Безопасные каникулы» с детьми, отдыхающими в городских и районных пришкольных лагерях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

С началом летнего отдыха с 8 по 20 июня представители ГИБДД совместно с Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма продолжают проводить разъяснительные беседы.

Ребятам рассказывают о соблюдении требований безопасности на улицах, дорогах и транспорте в период летних школьных каникул. Сразу после полученных знаний они опробуют их на практике.

С детьми проговаривают важные темы о поведении на улице, во дворах жилых домов, в салоне транспортных средств и об управлении велосипедом.

С начала лета несколько детей стали участниками ДТП на велосипеде и скутерах.