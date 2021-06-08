Эксперты подвели итоги мая 2021 года в Псковской области

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Событийный ряд мая оказался довольно насыщенным на события, несмотря на продолжительные каникулы. Псковское агентство информации по итогам месяца сформировало список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области совместно с экспертами. Определяли итоги месяца представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

В мае 2021 года прозвучал традиционный отчет о работе губернатора и глав муниципалитетов. В политической сфере решались ключевые для многих вопросы - кто останется продолжать свою политическую карьеру, а кто покинет гонку. Для многих тысяч семей окончился учебный год. У кого начались каникулы, а кто-то собирает волю в кулак и идет в последний бой – готовится к ЕГЭ. Как внутри семей, так и в политике этот месяц стал определяющим.

Приглашенные эксперты оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца». Кто вошел в событийный календарь, читайте на сайте ПАИ.