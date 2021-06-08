Сжечь заживо пять детей и сожительницу попытался житель Невеля

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Житель Невеля попытался заживо сжечь сожительницу с пятью детьми и её брата. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Трагедия могла бы произойти 30 мая, если бы соседи не кинулись звонить пожарным.

После ссоры, когда 40-летней мужчина был отвергнут бывшей сожительницей, он принял решение исправить ситуацию местью. Зная, что дома осталась хозяйка с ее братом и пятью детьми от 4 до 15 лет, он бросил на крыльцо дома пропитанную бензином горящую тряпку.

В момент преступления под крыльцом находилось несколько газовых баллонов, о которых знал мужчина. Но подоспевшие по вызову пожарные быстро локализовали возгорание. Теперь задержанному придется отправиться за решетку за покушение на убийство двух и более лиц.