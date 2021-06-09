В кармане найденного в болоте пилота Ил-2 псковские поисковики обнаружили звёздочки лейтенанта

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В Пыталовском районе продолжаются поисковые работы в районе Кокшинского болота, где с 1944 года находятся фрагменты сбитого самолета Ил-2. В 6 километрах от суши и на 8- м метре глубины поисковики наткнулись на останки бойца, сообщила главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева в эфире радио «Седьмое небо».

«Капсула с пилотом оказалась под двигателем. Это говорит о мощности, с которой самолёт летел и упал», - рассказала спикер.

В ходе подъема фрагментов, капсула самолета предстала перед поисковиками разбитой. Отряду «Поиск 97» , работающему в месте подъема, удалось найти осколки кабины, запасной парашют, приборы на панели самолета, штурвал, педаль и ботинок, а также много других мелких деталей, в том числе с номерами.

Самой значимой находкой поисковиков стал карман одежды пилота штурмовика Ил-2 в котором сохранились отличительные знаки лейтенанта – звездочки.

Операция по поднятию из болота военного самолёта продолжается. По информации поисковиков, место его падения находится в 6 километрах от суши.