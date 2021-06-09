Вертолет, террористы и 1 млн долларов: учебная спасательная операция прошла в Пскове

Сегодня, 9 июня, оперштаб Национального антитеррористического комитета провел учения в Псковской области под названием «Молния-ПЛПУМГ-2021». Об этом«Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В учении приняли участие УФСБ, УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, Погрануправление, Минобороны, ГУ МЧС по региону и представители органов исполнительной власти области.

«По замыслу, двое неустановленных лиц проникли в отдел по управлению магистральными газопроводами, расположенный на территории газовой компании. Прибывшим на место сотрудникам ППС и группе быстрого реагирования они оказали вооруженное сопротивление и укрылись на КПП предприятия, захватив двоих заложников. В ходе переговоров «террористы» требовали предоставить им вертолет и 1 миллион долларов. Угрожали расправой над заложниками в случае невыполнения их требований», – передают в ведомстве.

Благодаря отточенным и слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством начальника оперштаба УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.