На горе Соколиха устанавливают сцену

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На горе Соколиха в Псковском районе началось возведение сцены для мероприятия, в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщает Псковская филармония в своем Instagram-аккаунте.

Сцена подготавливается в нескольких метрах от памятника для проведения фестиваля классической музыки «На страже мира. Александр Невский – 800». Он состоится 12 и 13 июня.

Вход на мероприятие будет доступен только по пригласительным, которые можно получить в кассе БКЗ областной филармонии с 17:00 с 9 июня. Количество билетов ограничено.