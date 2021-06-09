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Общество9 июня 2021 16:35

На горе Соколиха устанавливают сцену

Источник:kp.ru
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На горе Соколиха в Псковском районе началось возведение сцены для мероприятия, в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщает Псковская филармония в своем Instagram-аккаунте.

Сцена подготавливается в нескольких метрах от памятника для проведения фестиваля классической музыки «На страже мира. Александр Невский – 800». Он состоится 12 и 13 июня.

Вход на мероприятие будет доступен только по пригласительным, которые можно получить в кассе БКЗ областной филармонии с 17:00 с 9 июня. Количество билетов ограничено.