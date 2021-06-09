Туристический чек-лист с достопримечательностями создали в Пскове

Фото из instagram-аккаунта Ларисы Семашко

Достопримечательности Псковской области попали в туристический чек-лист, сообщила руководитель Туристского информационного центра Псковской области в своем instagram-аккаунте Лариса Семашко.

«Вся самая актуальная и полезная информация о достопримечательностях и интересных местах собрана в одном месте!» - сообщила Лариса Семашко.

Чек-лист можно получить в офисе Туристского информационного центра Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).