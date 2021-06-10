Новые детские выплаты начнут выплачивать псковским семьям до 1 августа

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Пособия на детей от 8 до 17 лет имеющих одиноких родителей и нуждающимся беременным женщинам начнут до 1 августа, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Подать заявление о назначении этих выплат можно уже с 1 июля. Рассматриваться оно будет порядка 10 рабочих дней. Если заявитель предоставит не все сведения в срок, то ожидание ответа может быть увеличено до 20 рабочих дней.

«Там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам ещё нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс ещё служба судебных приставов. Но до 1 августа выплаты точно начнутся», – сказал Антон Котяков.

Критерием назначения выплат станет комплексная оценка нуждаемости. На новые меры поддержки будет выделено более 250 млрд рублей вместе с выплатой на детей школьного возраста. Данные выплаты анонсировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в апреле 2021 года.