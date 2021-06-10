Безопасную норму июньских ягод назвала псковский диетолог

Фото: Марина Керман

Первые ягоды, которые с приходом июня тоннами завозят на рынки Пскова – это традиционно клубника, вишня и черешня. О том, сколько можно съесть ягод в сезон, не навредив организму, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы, диетолог Марина Керман.

«Считается, что безопасная норма потребления ягод около 400 грамм. Однако, здесь следует учесть индивидуальные особенности каждого, например, людям с хроническим гастритом или ГЭРБ рекомендуется уменьшить количество потребления кислых ягод. А людям с пищевыми аллергиями и минимизировать или вовсе отказаться от употребления красных ягод» – советует диетолог.

По словам специалиста, при отсутствии вышеуказанных заболеваний, добавлять клубнику, вишню и черешню в рацион можно ежедневно. Тем более, что в вишне и черешне содержится практически весь спектр витаминов. А клубника из-за небольшого содержания сахарозы, встает вряд диетических продуктов.