Псковичам рассказали о подручных средствах для наблюдения затмения 10 июня

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В Псковской области 10 июня встречают занимательное небесное явление - солнечное затмение. Как подготовиться к затмению, «Комсомольской правде в Пскове» рассказал любитель астрономии пскович Владимир Колпаков.

Несмотря на то, что видимость в сегодня обещают лучшую за последние 9 лет, посмотреть на затмение окажется непростой задачей. Солнце, как объясняет пскович, перекроется для нашего региона всего на четверть диска и окажется слишком ярким. Чтобы не испортить зрение, смотреть на такое явление подолгу через подручные средства нельзя.

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«Если не долго, то на затмение можно посмотреть через компакт- или DVD-диск, на которых нет наклеек и есть возможность писать что-нибудь. Также можно использовать дискету. Но это все позволит посмотреть на затмение совсем чуть-чуть. Увидеть затмение можно даже через маску сварщика. Если есть время, можно поискать специальный солнечный фильтр. Однако рентгеновский снимок тут не поможет» - делится изобретениями человечества Владимир Колпаков.

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Кроме этого, любители астрономии соберутся на парковке у ТЦ «Империал» в 12:45, где настроят телескопы на небо и дадут возможность всем желающим полюбоваться затмением как настоящим астрономам. О том, насколько это явление необычное, мы рассказывали в прошлом материале.