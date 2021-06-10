Секреты первой помощи при переедании ягод раскрыла псковский диетолог

Фото: Марина Керман

Употребления чрезмерного количества ягод и фруктов в первые дни лета – одна из частых проблем, справиться с последствиями которой быстро под силу не каждому. О первой помощи после переедания ягод и фруктов «Комсомольской правде в Пскове» рассказала заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы, диетолог Марина Керман.

Чуть ли не каждый сталкивался с тем, что после употребления долгожданных первых ягод появляются аллергические реакции. Что самое неприятное – от большого количества плодов могут возникнуть такие серьезные симптомы как тошнота или диарея.

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«В первом случае под рукой нужно иметь антигистаминное средство. При отсутствии эффекта или ощущении одышки, дыхательного дискомфорта, появлении отека - немедленно обратиться за медицинской помощью. Если появились симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, так же, можно начать с симптоматического лечения» - сообщила Марина Керман.

По словам диетолога, в настоящее время существует множество препаратов, которые отпускаются в аптеках без рецепта. Однако, при их неэффективности, все-таки следует обратиться к врачу.