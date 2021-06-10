Турнир по волейболу для всех желающих пройдет 17 июня в Пскове

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В четверг, 17 июня, в 18:30 в Пскове состоится турнир по любительскому пляжному волейболу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Принять участие может любой желающий от 14 до 35 лет. Главное условие – собрать смешенную команду. В каждой должна быть одна девушка и один парень.

Площадкой для турнира выступит «Pskov Wake Park», расположенный на улице Яна Райниса, 41Б.

Количество мест ограничено, сообщают организаторы. Зарегистрировать команду необходимо по ссылке.