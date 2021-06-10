Высокое содержание фтора в зубной пасте необходимо псковичам, заявил стоматолог

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Надпись о низком содержании фтора на зубной пасте не всегда означает, что она подходит именно вам. Жителям Псковской области нужно забыть о таких пометках и отдавать предпочтение высокому содержанию этого элемента, заявил «Комсомольской правде в Пскове» врач-ортопед Абакар Султанматов.

Как оказалось, содержание фтора в зубной пасте для псковичей является не устрашающим фактором, а одним из необходимых его источников. Такое заявление сделал псковский стоматолог, исходя из данных по содержанию фтора в водопроводной воде.

«Жителям города Пскова я рекомендую использовать пасты с содержанием фтора, равному 1450 ppm, потому что в псковской воде его показатели достаточно низкие, всего-лишь 0,2-0,5 мг/л. При норме СанПиНа и ГОСТа 2874-73, в котором говорится о том, что нормальный показатель фтора считается отрезок от 1,2 мг/л до 1,5 мг/л» - подчеркнул врач.

Как оказалось, данная рекомендация не касается беременных женщин и людей страдающих флюорозом, им пасты с фтором противопоказаны. По словам Абакара Султнматова, зубные пасты совершенно не обыденная вещь. Их может назначать только врач-стоматолог.