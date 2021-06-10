18 псковичей подали заявку на строительство дома через сервис «Земля для стройки»

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С января прошлого года в Псковской области активно заработал сервис «Земля для стройки», уже 18 запросов для строительства частных домов поступило от псковичей. Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко в рамках круглого стола, посвященного вопросам индивидуального жилищного строительства, в медиацентре ПАИ.

Процедура заявления на выдачу участка под строительства жилища в регионе проходит под особым контролем.

«Через 2 месяца человек получает зарегистрированный договор аренды или покупки. Быстрее сервиса сейчас нет. Когда заявитель на публично-кадастровой карте выбирает участок, тут же заявка контролируется двумя органами — комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и сотрудниками Росреестра. Чтобы мы видели сопровождение по стадиям и срокам, чтобы не было затянуто все», - сказала Олеся Ребеко.

По словам спикера, в России есть порядка 100 тысяч гектаров земли свободных под застройку. Только на Псковскую область приходится 22 такие территории.