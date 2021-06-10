Эксклюзивными фото солнечного затмения 10 июня поделился пскович

Фото: Максим Городсков

Сегодня, 10 июня, в мире астрономии и фотографии состоялось долгожданное событие - солнечное затмение. Эксклюзивными фотографиями явления с «Комсомольской правдой в Пскове» поделился пскович-фотолюбитель Максим Городсков.

Фото: Максим Городсков

Несмотря на то, что ценители природных явлений ожидали отличную видимость затмения за последние полсотни лет, пришлось подождать, когда разойдутся тучи, делится фотограф.

«Снимать я решил у самого подножия Троицкого собора. Фотоаппарат установил на штатив и выставил очень короткую выдержку на закрытой диафрагме» - рассказал Максим Городсков.

По словам фотографа-любителя, поймать затмение в фокус во время наплыва облаков было не сложно, так как Луна в этот раз закрыла Солнце менее чем на четверть и было оно очень ярким. Однако без облаков яркие лучи заставили прибегнуть к нестандартным решениям.

Фото: Максим Городсков

«У меня нет специальных светофильтров, поэтому, когда солнце вышло из-за облаков, даже супер короткая выдержка и закрытая диафрагма не спасали. Пришлось использовать обыкновенную маску для сварки. Поместил её перед объективом и получились красивые снимки» - заключил фотограф и добавил, что после съёмки фотографии подверглись небольшой светокоррекции.