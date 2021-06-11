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Здоровье11 июня 2021 10:34

Могут ли псковичи самостоятельно выбрать вид вакцины от коронавируса

Источник:kp.ru
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В Псковской области имеется три вида вакцины от коронавируса. Могут ли псковичи сами выбрать ту, которая им «по душе», ответили в комитете по здравоохранению региона.

«В нашей области можно привиться эпиваком? Повсюду говорят, что у нас есть право выбора вакцины, а почему у нас нет?» - псковичка задала вопрос в Instagram-аккаунте губернатора.

Выбор вакцины зависит не только от желания пришедшего привиться псковича, но от от назначений, которые даст врач, сообщили в комитете по здравоохранению.

«ЭпиВак делают по назначению врача. Вакцина была распределена по медицинским организациям региона» - сообщили специалисты.